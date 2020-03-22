الأمن يفض الأسواق الأسبوعية في قريتين بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالشرقية، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الأحد، حملة مُكبرة لفض الأسواق الأسبوعية بقريتي "شبرا النخلة" و"ميت ربيعة البيضاء" التابعتين لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وشهدت الحملة مشاركة قوة أمنية مكبرة، بقيادة العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب مأمور المركز، حيث جرى فض السوق ومصادرة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تحوي تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.