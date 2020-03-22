هيئة الدواء المصرية تحسم الجدل بشأن استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن الاستخدام غير السليم لمركب الهيدروكسي كلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد يؤدى لأعراض جانبية، مؤكدة أنه لم يتم اعتماد دواء للعلاج أو الوقاية ضد الفيروس حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على صحة وسلامة المواطنين وفي ضوء المتابعة والتنسيق المستمر مع الهيئات والجهات الدولية المعنية بالمستحضرات الصيدلية والصحة العامة، وبخصوص الأخبار المتداولة عن استخدام الأدوية المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس الكورونا المستجد COVID-19 والصحة العامة، بحسب بيان اليوم الأحد.

وأوضح مركز اليقظه الصيدلية التابع للهيئة ان المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين مسجلة فى جمهورية مصر العربية وخارجها ومصرح باستخدامها حالياً في علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأشار إلى أنه وفقاً للنشرات المعتمدة من الهيئات والجهات الرقابية الصحية العالمية لمستحضر الهيدروكسي كلوروكوين، فإن هذا المركب له العديد من الآثار العكسية ومن ضمنها التأثير السلبي على عضلة القلب وتلف في الشبكية كما أن المستحضر له العديد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى من ضمنها أدوية السكر وبعض أدوية القلب، لذلك يجب ألا تستخدم هذه المركبات بدون توجيه وإشراف طبي لضمان الاستخدام الآمن للمستحضر وتفادي اي مخاطر او اثار عكسية.

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وطالب المركز بعدم استخدام المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين إلا بعد اعتماد استخدامه من خلال بروتوكول علاج محدد وبمستشفيات متخصصة في علاج مرضي كورونا وتحت توجيه وإشراف طبي.

كما طالب بضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان فيما يخص التعقيم والوقاية من الإصابة بفيروس COVID-19.

وأضافت هيئة الدواء المصرية أنها تتابع مع كافة الدوائر العلمية والجهات الرقابية الصحية في هذا الشأن وأنه وفقاً للمعلومات المتاحة حتى الآن فإن الدراسات التى تمت على تلك المستحضرات تمت على اعداد صغيرة من المرضى وتحتاج مزيدا من الدراسة وان جميع الارشادات الصادرة حتى الآن شددت على أن استخدام الهيدروكسي كلوروكوين مع بعض المضادات الحيوية لابد ان يكون تحت اشراف طبي وفي المستشفيات فقط، مع الحذر الشديد لإمكانية حدوث التفاعلات الدوائية.

وشددت هيئة الدواء المصرية أنها تتابع باستمرار مع الهيئات والجهات الرقابية المعنية ووزارة الصحة والسكان والمراكز البحثية واللجان العلمية المتخصصه للتأكد من فاعلية مركب الهيدروكسي كلوروكين في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة لـ COVID-19 لتقليل مدة الأعراض والتخلص من الفيروس، ومازالت الدراسات جارية لتحديد فاعلية الإستعمال في علاج COVID-19، حيث أكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى (١٩/٠٣/٢٠٢٠) أنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء للعلاج أو الوقاية ضد فيروس الكورونا.