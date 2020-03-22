لمواجهة كورونا.. تفعيل نظام "العمل عن بُعد" في وزارة الطاقة الإماراتية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

بدأت وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية اليوم الأحد نظام "العمل عن بُعد" لكافة خدمتها، في إطار جهودها للحفاظ على سلامة عملائها وتلافي

إصابتهم بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة الإماراتية في تغريدة عبر تويتر أنه "من أجل الحفاظ على سلامة العملاء، نود أن نعلمكم أنه سيتم تفعيل نظام العمل عن بعد لجميع خدمات الوزارة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020".

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كانت الإمارات أعلنت قبل أسبوع تفعيل نظام العمل عن بُعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين كفترة قابلة للتجديد، في إطار الوقاية من الوباء الفيروسي المُستجد والحفاظ على سلامة المجتمع.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية تطبيقا ذكيا للمتعاملين وأفراد المجتمع يعمل على نظامي تشغيل أندرويد و"آي أو إس". ويُعنى التطبيق بعرض الخدمات والأخبار الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى أنه يُمكّن المُستخدمين من البحث عن أقرب محطة وقود وحاسبة الطاقة.

وسجذلت الإمارات إلى الآن حالتي وفاة من إجمالي 153 إصابة، مع تسجيل 38 حالة تعافي من وباء "كوفيد 19".