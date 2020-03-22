رواندا تغلق الحدود وتفرض حجرا صحيا على السكان لمنع تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كيجالي - أ ش أ
أعلنت رواندا فرض حجر على سكّانها وإغلاق الحدود، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وذلك في إطار تدابير تُعتبر من بين الأشدّ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وذكرت السلطات - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأحد/ - "أنّه سيتمّ حظر كلّ التحرّكات غير الضرورية والزيارات خارج المنزل، باستثناء الخروج من أجل التزوّد بالإمدادات أو الحصول على علاج أو الذهاب إلى المصارف".
وأضافت أنه تم إغلاق حدود البلاد بالكامل، غير أنّها أبقتها مفتوحة لحركة البضائع والمواطنين الروانديين العائدين من الخارج.
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