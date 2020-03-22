العراق: شرطة النجف تعتذر عن عدم استقبال أي وافد بسبب كورونا

أعلنت قيادة شرطة النجف في العراق، عدم استقبال أي وافد للمحافظة لإحياء ذكرى المبعث النبوي الشريف، وذلك لمواجهة فيروس كورونا،وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قالت القيادة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، "إنه تنفيذًا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا وخلية الأزمة الصحية حول خطورة انتقال فيروس كورونا بينحشود الزائرين والمواطنين في التجمعات، تعتذر قيادة شرطة محافظة النجف والمنشآت من جميع العراقيين من خارج وداخل النجف، لعدم استقبالهم لإحياء ذكرى المبعث النبوي الشريف الذي يصادف 27 من شهر رجب".
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