زلزال يهز كرواتيا.. وأنباء عن وقوع أضرار

ضرب زلزال قوي كرواتيا وعاصمتها زغرب، صباح الأحد، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق وذعر بين السكان وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقالت وكالة رصد الزلازل الأوروبية (إي إم إس سي) إن الزلزال بلغت قوته 5.3 درجة، وضرب منطقة واسعة شمالي العاصمة زغرب الساعة 6:23 صباحا (0523 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد. سي) إن الزلزال بلغت قوته 5.3 درجة، وضرب منطقة واسعة شمالي العاصمة زغرب الساعة 6:23 صباحا (0523 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في البداية، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس. وقال شهود عيان إن العديد من المباني تشققت جدرانها وتضررت أسطح المنازل، فيما كانت شوارع وسط المدينة مليئة بالحطام. وسجل زلزال تابع واحدًا على الأقل في وقت لاحق.

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