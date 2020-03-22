أفغانستان تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتين لدبلوماسيين أجانب

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، إضافة إلى حالتين لدبلوماسيين أجانب في البلاد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأحد، عن وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز قوله

"إن الدبلوماسيين الاثنين يعملان في سفارتين مختلفتين، مما يرفع عدد الحالات الإيجابية إلى 34".ولم يتطرق فيروز إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد، ولم يذكر الدول التي ينتمي إليها الدبلوماسيان.