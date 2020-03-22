إصابة مدنيين اثنين في انفجار قرب مركز عسكري في كابول

قال مسؤولون أمنيون في أفغانستان، اليوم الأحد، إن انفجارا نجم عن عبوة ناسفة أسفر عن إصابة مدنيين اثنين في مدينة كابول اليوم وفقاً لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
ونقلت وكالة أنباء خاما برس عن المسؤولين قولهم: إن الانفجار وقع نتيجة قيام مسلحين مجهولين بزرع عبوة ناسفة علىجانب طريق بالقرب من معسكر مركز التدريب العسكري في كابول.
وأضاف المسئولون أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث يتلقون الرعاية الطبية.
ولم يعلن أي فرد أو جماعة ومن بينهم طالبان حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.
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