العراق: تسجيل 7 إصابات جديدة بالكورونا في كردستان

أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد أن الإصابات الجديدة ترفع مجموع الإصابات بكورونا في البلاد إلى 54 حالة.

كانت الوزارة أعلنت أمس - 6 إصابات جديدة جميعها في محافظة السليمانية، وكلها نتائج للفحوصات التي تم إجراؤها أول أمس الجمعة وهي 178 فحصاً موزعاً على أربيل (27 فحصاً)، والسليمانية (64 فحصاً)، ودهوك (87 فحصاً). العراقية للأنباء اليوم الأحد أن الإصابات الجديدة ترفع مجموع الإصابات بكورونا في البلاد إلى 54 حالة.كانت الوزارة أعلنت أمس - 6 إصابات جديدة جميعها في محافظة السليمانية، وكلها نتائج للفحوصات التي تم إجراؤها أول أمس الجمعة وهي 178 فحصاً موزعاً على أربيل (27 فحصاً)، والسليمانية (64 فحصاً)، ودهوك (87 فحصاً).

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