ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 188 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 188 حالة.
وقال الدكتور عبدالسند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، إن 593 شخصًا أنهوا فترة الحجر الصحي، وهناك 5 حالات في العناية المركزة ثلاثة منهم في وضع حرج.
واكد السند صحة المواطن الكويتي غير قابلة للنقاش..ووزارة الصحة تتخذ كافة التدابير لرعاية حالته الصحية.
وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح قد اعلن في وقت سابق اليوم عن تم شفاء ٣حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهم حالتان لمواطن ومواطنةكويتيين وأخرى من الجنسية الاسبانية ليبلغ عدد الذين تم شفاؤهم ٣٠ حالة.
واتخذت السلطات الكويتية إجراءات حاسمة وصارمة للحد من فيروس كورونا. وقرر مجلس الوزراء الكويتي فرض حظر التجوال في جميع انحاء الكويت من الخامسة مساء إلى الرابعة صباحا.
كما قرر أيضًا تمديد العطلة الممنوحة للجهات الحكومية لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي آمن.
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