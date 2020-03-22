رومانيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

سجلت الحكومة الرومانية، اليوم الأحد، أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد.
وحالة الوفاة هي لرجل يبلغ من العمر (67 عاماً) كان مصابا بالسرطان في مرحلة متأخرة، وتأكدت إصابته بالفيروس يوم 18 مارس وكان يتلقى العلاج في مستشفى بمدينة كرايوفا في جنوب رومانيا.
وسجلت رومانيا 367 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن وأعلنت حالة الطوارئ يوم 16 مارس.
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