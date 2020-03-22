ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 188 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد تسجيل 12 حالة مؤكد إصابتها بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الاصابات في البلاد إلى 188 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن عدد الحالات في العناية المركزة خمس حالات منهم 3 حالات خطرة.

وأضاف أن اجمالي عدد حالات الشفاء 30 حالة ، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تتلقي العلاج 158 حالة، وأن عدد الحالات التي غادرت الحجر الصحي بلغت 593 حالة.

وأعلنت الكويت في وقت سابق اغلاق الحدائق والمولات وإيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الأذان فقط تفادياً لانتشار فيروس كورونا.

وأوقفت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي النقل الجماعي وذلك بناء على توصية السلطات الصحية وحتى اشعار آخر.