أفغانستان تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 34

قال مسؤولون، إن أفغانستان سجلت، اليوم الأحد، عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تفرض السلطات قيوداً على حركة المدنيين.

وقال وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز، إن 97 عينة خضعت للفحص في الساعات الأربع والعشرين الماضية وجاءت نتائج عشر منها إيجابية.

وأضاف، أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 34 اليوم وأن هناك نائبين بين الحالات المشتبه في إصابتها وتخضع العينتان الخاصتان بهما للفحص.

وقال الوزير "هناك مخاوف من زيادة عدد حالات كوفيد-19 في البلاد خاصة في كابول حيث يعيش نحو ستة ملايين شخص".