كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: مجموع الحالات المصابة بكورونا 188 وشفاء 12 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة الكويتية، أنها ستتخذ الكثير من القرارات الجريئة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وكشفت الصحة الكويتية، أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد 188، بينما تم شفاء 12 حالة خلال 72 ساعة، بحسب قناة العربية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر خلال اجتماعه الاستثنائي فرض حظر تجول جزئي في أرجاء البلاد ابتداءًا اليوم الأحد، وذلك في الفترة من الساعة 5 مساء إلى 4 صباحا یومیاً حتى إشعار آخر، لأحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".