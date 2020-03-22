زلزال قوي يضرب كرواتيا

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أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، بأن زلزالًا قويًا ضرب كرواتيا وعاصمتها زغرب، صباح اليوم الأحد، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق وذعر بين السكان.

وبلغت قوة الزلزال 5.3 درجة، وضرب منطقة واسعة شمالي العاصمة زغرب الساعة 6:23 صباحا (0523 بتوقيت غرينتش)، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في البداية، بحسب وكالة رصد الزلازل الأوروبية (إي إم إس سي).

وبحسب شهود عيان، تشققت جدران العديد من المباني وتضررت أسطح المنازل، فيما كانت شوارع وسط المدينة مليئة بالحطام.

وسجل زلزال تابع واحد على الأقل في وقت لاحق.