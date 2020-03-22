كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تحول قرية الرياضيين إلى مستشفى طوارئ وسط تفشي بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حولت السلطات في إندونيسيا "قرية الرياضيين" التي بنيت للألعاب الآسيوية 2018 إلى مستشفى طوارئ قادر على استيعاب أكثر من 4000 مريض، حسبما أعلنت السلطات، اليوم الأحد، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في البلاد.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، تم تحويل أربعة أبراج من أصل 10 أبراج في قرية الرياضيين، الواقعة في عاصمة البلاد، إلى منشأة طبية تستوعب أكثر من 7000 شخص، بما في ذلك فريق عمل لفيروس كورونا والطاقم الطبي وما يصل إلى 4208 مريضًا.

وقال وزير المؤسسات المملوكة للدولة، إريك ثهير، في بيان: "ستقدم وزارة الشركات المملوكة للدولة إمدادات لمستشفى الطوارئ للتعامل مع فيروس كورونا COVID-19، سواء كانت معدات الرعاية الصحية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية والأقنعة". .

وأكدت إندونيسيا، يوم السبت، 81 حالة إصابة جديدة و 6 حالات وفاة أخرى بسبب الفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 450 حالة وفاة و 38 حالة وفاة. ولدى إندونيسيا أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

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أعلن حاكم جاكرتا حالة الطوارئ في العاصمة الإندونيسية للأسبوعين المقبلين بعد تفشي المرض.

واجهت إندونيسيا، رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، انتقادات من العاملين في المجال الطبي لبداية بطيئة للاختبار في أرخبيل يمتد على نطاق أوسع من الولايات المتحدة القارية.

وقال مسؤولون، إنه بناء على كيفية انتشار الفيروس التاجي في إندونيسيا، يمكن للسلطات تحويل المزيد من الأبراج في قرية الرياضي إلى مرافق طبية.

وقال متحدث باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان لـ"رويترز": "إذا تم استخدام الأبراج العشرة، فيمكن استيعاب 20.000 مريض".

نسبة عدد القتلى إلى عدد الحالات المسجلة في إندونيسيا بنسبة 8.7٪ هي من أعلى المعدلات في العالم - حتى أعلى من 8.3٪ في إيطاليا. ويقول خبراء طبيون، إنه مؤشر محتمل على أن العديد من الحالات لم يتم اكتشافها.