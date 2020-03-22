كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول روسي: تراجع سوق النفط بسبب مبادرة "الشركاء العرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، بأن التفكك الأخير لاتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط والانهيار اللاحق في أسعاره كان "مبادرة الشركاء العرب".

وقال المسؤول الروسي: "موقف روسيا لم يكن أبدًا انهيار أسعار النفط. هذه مبادرة شركائنا العرب. في الواقع، تحدث رئيس الوزراء عن هذا"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "بيلوسوف" لقناة "روسيا 1": "يمكنني أن أؤكد ذلك منذ أن شاركت في الاجتماع حيث تم وضع التوجيهات، كانت الفكرة الأساسية لروسيا هي الحفاظ على اتفاق أوبك".

وأوضح النائب الأول لرئيس الوزراء: "على الأقل لربع مع تمديد محتمل لمدة عام. لكن الشركاء العرب تصرفوا بشكل مختلف".

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وفقدت أسعار النفط نصف قيمتها منذ أوائل مارس بسبب تراجع متوقع في الطلب بسبب تفكك اتفاق خفض إنتاج أوبك وانتشار فيروس كورونا.

وبعد فشل دول أوبك في الاتفاق، بدأ محللو السوق في توقع "حرب أسعار" بين المصدرين الرئيسيين.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن المملكة العربية السعودية تحاول أن تأكل حصة روسيا من أسواقها الأوروبية التقليدية، حيث تقدم النفط بخصومات ضخمة.

أعلنت المملكة رسميًا عن زيادة شحنات النفط في أبريل إلى 12.3 مليون برميل يوميًا، بزيادة 300 ألف برميل يوميًا عن طاقتها الإنتاجية.