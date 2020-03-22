المغرب يوقف الرحلات الاستثنائية لإعادة العالقين الأجانب

بالتزامن مع اتخاذ السلطات لإجراءات أكثر تشددا، وتقييدا للحركة داخل المدن، وبينها، في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنتها وزارة الداخلية للسيطرة على فيروس كورونا، أوقف المغرب الرحلات الاستثنائية، التي كان قد برمجها لإجلاء السياح، والأجانب العالقين في البلاد.

وقالت شركات الطيران، التي كانت قد برمجت ما يقارب المائة رحلة، خلال الأسبوع الجاري، لإعادة الأجانب، خصوصا الأوربيين العالقين في المغرب إلى بلدانهم، إن كل الرحلات، التي كانت مبرمجة، ابتداء من اليوم، تم إلغاؤها، إلى غاية 19 من شهر أبريل المقبل.

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت، بداية الأسبوع الجاري، أنه تم اتخاذ إجراء خاص، هم على الخصوص الترخيص لحوالي مائة رحلة جوية استثنائية، للتمكين الآلاف من السياح الأجانب الموجودين في المغرب من العودة إلى بلدانهم.

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وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، نظمت عدد من الرحلات بشكل يومي، من مختلف مطارات المملكة، في اتجاه العواصم الأوربية، إلا أن عددا آخر من الأجانب لا يزال في المغرب، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تذكرة عودة على متن المائة طائرة.

وقررت السلطات المغربية وقف جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى المغرب “حتى إشعار آخر”، وهو “القرار الذي يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا”، حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قبل أسبوع.