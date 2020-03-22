الضفة: مصرع شخص في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص (55 عاما) مصرعه في حادث طرق مروع بين سيارة وشاحنة، على شارع رقم 505 قرب سلفيت في منطقة الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، الأحد.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة وسيارة خصوصية، في الوقت الذي لم تتضح فيه الأسباب بعد.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة سائق السيارة الخصوصية متأثرا بجروحه الخطيرة، بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.
وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.
هذا، ولم تعرف بعد هوية الضحية.
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