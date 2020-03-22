51 سنتيمترا لامتلاء بحيرة طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية في أواخر الأسبوع الماضي بـ9 سنتيمترات إضافية، بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق كميات هائلة من المياه.

وأفادت سلطة المياه اليوم، الأحد، أنه ينقص البحيرة 51 سنتيمترا لامتلائها بشكل كامل.

ويعتبر منسوب المياه في بحيرة طبرية في الموسم الحالي الأفضل منذ عقود، وفقا للمعطيات، كما أن منسوب المياه في البحيرة لا يزال يرتفع لأول مرة بهذا الشكل.

هذا، ومن المتوقع أن ينتهي تأثير المنخفض الجوي الطويل نسبيا مع الساعات القليلة المقبلة، وتتلاشى فرص هطول الأمطار تدريجيا مع بقاء الفرصة بشكل محدود في بعض المناطق، واستقرار وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء ربيعية.

كما يتوقع الراصد الجوي أن يطرا ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء مستقرة وغائمة جزئيا، وتبقى الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة. وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام وباردة بشكل ملموس في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية في النهار تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.