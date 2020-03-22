تقارير: خلاف جديد بين نيمار وباريس سان جيرمان!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن هنالك خلاف جديد بين النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، وإدارة فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان.
وقالت شبكة UOL البرازيلية إن سفر نيمار مع تياغو سيلفا إلى البرازيل أثناء فترة الحجر الطبي للحد من انتشار فيروس كورونا، لم يتم بموافقة تامة من إدارة النادي الباريسي.
وأضافت أن الإدارة الباريسية وضعت أمام الأمر الواقع رغم تفهمها موقف الثنائي البرازيلي.
وأوضح التقرير البرازيلي أن ما يقلق إدارة بي إس جي عدم قدرة سيلفا ونيمار على العودة إلى الأراضي الفرنسية بنهاية فترة الحجر الطبي.
ولفتت الشبكة إلى أن نادي باريس سان جيرمان حذر الثنائي البرازيلي من خطورة الموقف، وألا يتعرض أي منهما لمخاطر طبية تعطلهما عن العودة إلى فرنسا عند استئناف المسابقات.
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