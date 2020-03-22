القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. وذكر ديبالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرحبًا بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا تلقينا نتائج اختبار فيروس كورونا، والتي أظهرت نتيجة إيجابية لي ولصديقتي أوريانا". وأضاف "لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، شكرًا على رسائلكم وتحياتي للجميع". وأصبح ديبالا ثالث لاعب من يوفنتوس يتعرض للإصابة بالفيروس بعد الثنائي دانيلي روجاني وبليز ماتويدي. وتعاني إيطاليا بشدة من تفشي فيروس كورونا حيث تسجل يوميا مئات الوفيات جراء هذا الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.