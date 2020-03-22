اليمن.. شاب من إب يحرص على دفن سوري توفي بإيطاليا جراء كورونا

الأحد 22 مارس 2020

حرص شاب يمني من أبناء محافظة إب، على دفن شاب سوري الجنسية توفي جراء فيروس كورونا بإيطاليا.



وتحدثت مصادر إعلامية، أن الشاب ياسين اليافعي المقيم في إيطاليا وهو شاب يمني من محافظة إب، علم بوفاة طبيب سوري مسلم بإيطاليا.

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وتابعت "فقام بالذهاب للمستشفى واستلم جثمان الطبيب وقام بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وهو متخذ كافة الإجراءات الوقاية".

وتتالى قصصا مدهشة من اليمنيين المقيمين بإيطاليا عن حرصهم على دفن جثامين المسلمين وفقا للشرعية الاسلامية، بدلا عن احراق جثثهم خوفا من انتقال فيروس كورونا.