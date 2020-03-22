شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تحذيرات من التجمعات بسبب كورونا.. المليشيا تنظم فعالية بإب والان مع التفاصيل

الأحد 22 مارس 2020 رغم التحذيرات من التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، تواصل مليشيا الحوثي تجمعاتها في محافظة إب، وسط اليمن.

Advertisements وبحسب مصادر محلية، فإن مليشيا الحوثي بمحافظة إب تواصل تجمعاتها الكبيرة وأنشطتها الجماهيرية، رغم القرارات التي أصدرتها لجنة الأوبية الحوثية بمنع التجمهر والتجمعات وإلفاء كافة الأنشطة الجماهيرية ضمن إجراءات لمواجهة وباء "كورونا". ونظمت المليشيا الحوثية بمحافظة إب عدة فعاليات حوثية بذكرى مصرع الهالك "حسين الحوثي".

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