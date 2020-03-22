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20 عنصراً من المليشيات في قبضة القوات الحكومية اليمنية بصرواح مأرب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 22 مارس 2020

أسرت القوات الحكومية، فجر اليوم الأحد، 20 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب مأرب.

 

 

وقال مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش في ميمنة جبهة صرواح، إلا أن أفراد القوات الحكومية كانوا لهم بالمرصاد، حيث اشتبكوا مع العناصر المتسللة وتمكنوا من إلقاء القبض على 20 عنصراً حوثياً، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

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وفي السياق ذاته، أفاد المصدر بأن مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات تعزيزات وآليات قتالية تابعة للمليشيات كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأدت لتدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.

 

وكانت قوات الجيش قد استهدفت، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بقصف مدفعي وصاروخي تجمعات ومواقع متفرّقة للمليشيات الحوثية الانقلابية، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

 

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