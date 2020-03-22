شكرا لقرائتكم خبر عن 188 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند والان مع التفاصيل

الأحد 22 مارس 2020 كشفت الحكومة التايلاندية عن آخر المستجدات المتعلقة بعدد مصابي فيروس كورونا على أراضيها، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات التايلاندية، عن تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي مصابي الفيروس في تايلاند، إلى 600 حالة.

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