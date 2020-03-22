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شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الحوثيون يعترفون بفشلهم الكبير بمعارك صرواح والضالع والبيضاء والان مع التفاصيل
الأحد 22 مارس 2020
اعترف الحوثيون بفشلهم الكبير بمعارك صرواح مأرب والضالع والبيضاء.
وكشفت مصادر موثوقة في صنعاء وصول أكثر من 220 قتيلا حوثيا ومئات الجرحى خلال الساعات الماضية إلى المستشفيات الحكومية في صنعاء وذمار وإب من مأرب والجوف والبيضاء والضالع.
وقالت المصادر وفق صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الأحد هناك حالة ارتباك في صفوف المليشيا التي وجهت عناصرها بمنع المدنيين من التجمع حول المستشفيات للبحث عن ذويهم.. متوقعة أن يبدأ الحوثيون في تسليم جثامين قتلاهم لذويهم على مجموعات صغيرة لتشييعهم.
وأشارت المصادر إلى أن حوثيين اعترفوا بفشلهم الكبير في معارك صرواح والضالع والبيضاء التي افتعلتها قياداتهم، وشن القيادي الحوثي حسن الأملحي هجوماً على من وصفهم بالأسر الفاسدة من السلالة الحوثية التي تقطن صنعاء، محملاً إياهم مسؤولية الفشل الذي تتعرض له مليشياتهم.
وقال الأملحي ـ أحد قيادات صعدة: ما قدمناهم من قتلى ليس في سبيل الأسر الفاسدة التي تتداول التعيينات بناء على التوصية بينها، مهدداً بتفجير الوضع إذا لم يتم كنسهم من المراكز القيادية.
من جهة أخرى، يواصل الجيش الوطني في مديرية صرواح غرب مأرب تقدمه نحو سوق المديرية الرئيسية.
وقال مصدر عسكري يمني لـ«عكاظ» المعارك على أشدها في مديرية صرواح وتمكنا من تدمير عدد من الآليات والأسلحة ونتقدم ونقترب من سوق المديرية.
وأشار إلى أن المليشيا في حالة انهيار كبير وتدفع بتعزيزات لكنهم يتعرضون لمحرقة كبيرة.
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