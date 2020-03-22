صحيفة إماراتية: لا توجد كلمات تعبر عن مكانة الأم

الأحد 22 مارس 2020

قالت صحيفة خليجية، "لا توجد كلمات تعبر عن مكانة الأم، ومهما قيل لا شيء يوفيها جزءاً من تعبها وحنانها وعطفها، فالأم هي ذلك النور الذي تشعله في قلب أبنائها ولا يمكن أن يخفت أو يقل شعاعه طوال العمر، هي صانعة الأجيال ومن تلقن فلذات كبدها أولى أبجديات الحياة التي يؤسسون عليها مسيرتهم طوال العمر، وهي التي تمدهم بالقيم التي يرتكزون عليها وتزودهم بكل ما يلزم ليكونوا مخلصين لوطنهم".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحدفيها يجدون فرحهم وأمامها ينسون هموم الدنيا، هي التي تشمخ بدورها الأمم وتعي جيداً أنه بفضلها ومن مدرستها يخرج بناة الوطن وحماته والمخلصين لترابه.

Advertisements

ومضى "الأم حاضرة في كل يوم وكل لحظة في حياة كل منا، بتصرفاتنا وبنهجنا وبالتزامنا وبمحبتنا وتسامحنا وفي الكثير من أفعالنا، وبرها حاضر في كل وقت نرى فيها السلامة لأرواحنا والتعبير عما نكنه لها من واجبات التعبير عن مكانتها، فالأم هي المدرسة ونبع الحنان الذي لا يجف".

وتابع "في وطننا أثبتت الأم الإماراتية أنها من حملة مشاعل التقدم والتطور والرفعة، فما وصل إليه شعبنا من مكانة ونهضة شاملة يؤكد كيف نهل الجميع كل ما يلزمهم من زاد للحياة في رحلة النجاح والإنجازات، لم تكن القيم في وطننا يوماً إلا أساساً ثابتاً في المسيرة لا يمكن الحياة دونها أو التصرف دون أن يرتكز عليها، فكان شعبنا المبدع المتمكن برعاية ودعم وتوجيه القيادة الرشيدة، وكانت كوكبة الشهداء الذي ضحوا بحياتهم في سبيل وطنهم وحمايته وتحصينه خير دليل على غرس الأم الإماراتية المبارك للوطنية ومدى ما يمثله الوطن من قدسية تستحق كل شيء، فكانت تضحيات الشرفاء والأبطال الذي صرعوا البغي وواجهوه بشجاعة الفرسان وحملة مشاعل العز في ميادين الوغى خير شاهد على عظم ما قدمته الأم في وطننا، وكانت مواقف العز والإيمان برسالة الوطن تأكيد للقيم النبيلة والأصيلة في مجتمع دولة الإمارات، وقد أكد هذه المكانة التي يتمتع بها أهالي الشهداء وما يمثله دور الأم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في جميع المناسبات ومنها قول سموه بمناسبة “يوم الأم”: “نوجه تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء.. رمز الوطنية والعطاء ، ولكل الأمهات في العالم.. الأم كانت وستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال ومربية الأجيال .. كل عام وكل أم بخير”.

واختتمت "وفي يوم الأم نثمن بكل فخر واعتزاز الدور التاريخي الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، وكان لها أعظم الأثر في كل ما وصلته المرأة من مكانة بفضل رعاية ومتابعة وجهود سموها التي جعلت ابنة الإمارات قدوة في جميع ميادين الحياة والعمل الوطني.. كل عام وكل أم بألف خير.