شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يثمن الموقف الشجاع والجاد لتحالف دعم الشرعية في معركة بلاده المصيرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:31 صباحًا, 22 مارس 2020 م المناطق _ عدن ثمن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في معركة بلاده المصيرية والوجودية، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، تم خلاله مناقشة سير العمليات القتالية في جبهة صرواح غربي مأرب التي يخوضها الجيش الوطني بإسناد من رجال القبائل وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إضافة إلى مناقشة الجاهزية المطلوبة لحماية المدنيين وردع المليشيات الحوثية، وأهمية تحرك الامم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وصريح من الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين.

ودعا عبدالملك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى تعزيز وتضافر الجهود في محافظة مأرب لاستمرار دورها كنموذج في الاستقرار والتعافي الاقتصادي والصمود في وجه الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا وإفشال المخططات التي تحاك ضدها.

وأطلع محافظ مأرب رئيس الوزراء اليمني على التدابير الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا بموجب التعليمات الصادرة من لجنة الطوارئ الحكومية والخطط المعدة لتعزيز القدرات الصحية.

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