كوبا ترسل أطباء إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:41 صباحًا, 22 مارس 2020 م المناطق _ وكالات أرسلت كوبا فريقًا من 52 طبيبًا وممرضًا بينهم من شارك في مكافحة حمى إيبولا في إفريقيا إلى إيطاليا من أجل تقديم العون في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويتوجه الفريق الطبي الذي وصل إيطاليا أمس إلى منطقة لومبارديا الأكثر تضررًا من الفيروس في إيطاليا خلال شهر واحد.

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