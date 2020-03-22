شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب العاصمة الكرواتية والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم شمال العاصمة الكرواتية زغرب متسببًا بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع.

وأفاد المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، بينما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة على مقياس ريختر.

وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.

ولم تفد السلطات المحلية عن وقوع ضحايا حتى الآن.