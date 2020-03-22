القبض على أفراد 'سيطرة وهمية' وسط اربيل

أفادت شرطة محافظة اربيل، اليوم الاحد، بالقبض على متهمين بنصب "سيطرة وهمية" وسط المحافظة.
وقالت في بيان لها اليوم، إن "قوة من شرطة اربيل القت القبض على اربعة متهمين اقدموا على نصب نقطة تفتيش وهمية، وانتحلوا صفة امنية، في شارع 40".
واشار بيان شرطة اربيل، الى "فتح تحقيق مع المتهمين واحالتهم الى القضاء"، موضحا أن الاخير "قرر حبس المتهمين الاربعة وفق المادة 260 من قانون العقوبات العراقي".
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