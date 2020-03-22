خامنئي يرفض عرضا لتقديم ادوية من الولايات المتحدة

كشف المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي، الاحد، عن عرض امريكي لمساعدة ايران في مواجهة تفشي فيروس كورونا، معتبرا أن قبول العرض "حماقة".
واشار الى أن "هناك اليوم العديد من البلدان تتعاون وتتواطأ مع بعضها ضد ايران"، لافتا الى ان "اخبث عدو للشعب الإيراني اليوم هو أمريكا".
واعتبر المرشد الايراني، أن "المسؤولين الأمريكيين كاذبون ووقحون وظالمون وعديمو الرحمة وارهابيون"، مشددا "هذا هو العدو الذي يقف امامنا".
وقال أيضا إن الولايات المتحدة متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، لافتا إلى أن عرضها تقديم المساعدة لإيران كي تواجه الوباء أمر عجيب لأنها تعاني نقصا.
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