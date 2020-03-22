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خامنئي يرفض عرضا لتقديم ادوية من الولايات المتحدة

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كشف المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي، الاحد، عن عرض امريكي لمساعدة ايران في مواجهة تفشي فيروس كورونا، معتبرا أن قبول العرض "حماقة".
وقال خامنئي، في كلمة متلفزة بثتها وسائل اعلام ايرانية، إن الولايات المتحدة عرضت علينا المساعدة "مواجهة فيروس كورونا ومن الحماقة قبول عرضها لتقديم أدوية.
واضاف أنه لا يمكن الوثوق بأمريكا، منوها الى ان ايران لديها قدرة مواجهة التحديات على كل المستويات، مؤكدا بالقول "نحن اليوم بامكاننا ان نصل بايران الى قمة العلم والسياسة والصناعة في العالم".

واشار الى أن "هناك اليوم العديد من البلدان تتعاون وتتواطأ مع بعضها ضد ايران"، لافتا الى ان "اخبث عدو للشعب الإيراني اليوم هو أمريكا".

 

 

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واعتبر المرشد الايراني، أن "المسؤولين الأمريكيين كاذبون ووقحون وظالمون وعديمو الرحمة وارهابيون"، مشددا "هذا هو العدو الذي يقف امامنا".

وقال أيضا إن الولايات المتحدة متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، لافتا إلى أن عرضها تقديم المساعدة لإيران كي تواجه الوباء أمر عجيب لأنها تعاني نقصا.

 

وتابع قائلا، حسب توصيات القران الكريم علينا بالصبر والاستقامة وان نتابع اهدافنا بخطى ثابتة وسيكون النصر حليفنا، الشعب الايراني يتحلى بهذه الميزة وهي الصبر والصمود، بالصبر والصمود يمكننا التغلب على اعدائنا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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