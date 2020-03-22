شرطة النجف: نعتذر عن استقبال الزائرين لإحياء المبعث النبوي

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الاحد، عن غلق المحافظة امام جميع الزائرين من خارج وداخل المحافظة في ذكرى إحياء ذكرى المبعث النبوي والتي تصادف غداً الاثنين، وذلك ضمن اجراءات منع تفشي فايروس كورونا المستجد. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تود أن تعتذر من جميع العراقيين من خارج وداخل النجف وعدم استقبالهم لإحياء ذكرى المبعث النبوي الشريف الذي يصادف 27 من شهر رجب وذلك بسبب خطورة مرض كورونا الذي ينتقل خلال التجمعات والحشود البشرية".



وأضافت القيادة، أن ذلك يأتي "تنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا وخلية الأزمة الصحية حول خطورة انتقال فايروس كورونا بين حشود الزائرين والمواطنين في التجمعات وحفاظا على سلامتكم وصحتكم ووقاية لكم من خطورة هذا الفايروس القاتل".



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