أعلنت كل من قطر والإمارات، بدء تطبيق نظام التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم الأحد، على خلفية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا.
وأوضحت: "لكل مرحلة من مراحل الدراسة نظام مختلف، وأنها أعدت المحتوى التعليمي لهذه المستويات بتصوير وإنتاج فيديوهات الدروس اليومية، وستتوفر عبر روابط إلكترونية ضمن المنصات الرقمية التي وفرتها الوزارة".
وذكرت الوزارة أن العبور لهذا النظام يأتي للتعامل مع الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في ظل تفشي كورونا عالميا.
من جانبها، قالت وزارة التعليم الإماراتية إنها ستبدأ في تطبيق منظومة التعلم عن بعد، الأحد، مستهدفة جميع طلبة مدارس الدولة، ومؤسسات التعليم العالي، وتستمر لمدة أسبوعين.
وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك "يأتي تبعا للقرار السابق والمتمثل في تقديم إجازة الربيع، وتعطيل الدراسة 4 أسابيع، يخصص فيها الأسبوعان الأخيران، لمواصلة التعلم عن بعد".
وكإجراء احترازي علقت دول عربية الدراسة لعدة أشهر، منها الكويت، فيما قررت السعودية عدم استكمال العام الدارسي واعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول كنتيجة لمجمل العام.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتبارا من اليوم.. بدء 'الدراسة عن بعد' في دولتين خليجيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.