اعتبارا من اليوم.. بدء 'الدراسة عن بعد' في دولتين خليجيتين

وقالت وزارة التعليم في قطر في بيان لها أمس السبت، إن "طلاب المدارس الحكومية سيباشرون دراستهم اعتبارا من يوم الأحد من خلال نظام التعلم عن بعد".

وأوضحت: "لكل مرحلة من مراحل الدراسة نظام مختلف، وأنها أعدت المحتوى التعليمي لهذه المستويات بتصوير وإنتاج فيديوهات الدروس اليومية، وستتوفر عبر روابط إلكترونية ضمن المنصات الرقمية التي وفرتها الوزارة".



وذكرت الوزارة أن العبور لهذا النظام يأتي للتعامل مع الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في ظل تفشي كورونا عالميا.

من جانبها، قالت وزارة التعليم الإماراتية إنها ستبدأ في تطبيق منظومة التعلم عن بعد، الأحد، مستهدفة جميع طلبة مدارس الدولة، ومؤسسات التعليم العالي، وتستمر لمدة أسبوعين.

وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك "يأتي تبعا للقرار السابق والمتمثل في تقديم إجازة الربيع، وتعطيل الدراسة 4 أسابيع، يخصص فيها الأسبوعان الأخيران، لمواصلة التعلم عن بعد".

