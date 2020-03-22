إنفوجراف.. أعراض "كورونا" تشبه الإنفلونزا الموسمية

تتشابه أعراض فيروس كورونا الجديد مع الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي ونزلات البرد الشائعة، إذ ينتمي إلى عائلة الفيروسات نفسها التي تسببت في متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، الذي أودى بحياة 800 شخص عام 2002.

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وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعا لمرض "كوفيد-19" في (الحمى والإرهاق والسعال الجاف)، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال.

الإنفوجراف التالي يوضح أعراض كورونا التي تتشابه مع أعراض الإنفلونزا الموسمية:



