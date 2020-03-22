بالأرقام.. تعرف على حصيلة إصابات كورونا في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 291 ألفا و420 إصابة في 165 بلدا ومنطقة حول العالم، فيما وصل عدد الوفيات بالفيروس نحو 12 ألفا و725 شخصا منذ ظهوره في أواخر ديسمبر/كانون الأول حتى عصر السبت.



وهذه الأرقام أحصتها وكالة "فرانس برس" بالاستناد إلى معطيات رسمية حتى الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش السبت، مع توقعات بأن أرقام الإصابات لا تعكس الواقع الكامل، كون عدد كبير من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم عناية في المستشفى.

ومنذ التعداد الذي أجري السبت حتى الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، أحصيت 1598 وفاة إضافية و32 ألفا و485 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة هي إيطاليا بنحو 793 وإسبانيا بـ324 وفاة ثم إيران (123).

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وأحصت إيطاليا 4825 وفاة و53 ألفا و578 إصابة مع إعلان 793 وفاة و6 آلاف و557 إصابة السبت. وقالت السلطات الإيطالية إن 6 آلاف و72 شخصا تماثلوا للشفاء.

وأحصت الصين (باستثناء هونج كونج وماكاو) 81 ألفا و8 إصابات (32 إصابة جديدة بين الجمعة والسبت) و3 آلاف و255 وفاة (7 إضافية) مع شفاء 71 ألفا و740 شخصا.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا والصين هي إيران (1556 وفاة و20610 إصابات) وإسبانيا (1326 وفاة و24926 إصابة) وفرنسا (562 وفاة و14459 إصابة) والولايات المتحدة (278 وفاة و22177 إصابة).

ومنذ الجمعة الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، أعلنت الإمارات وفنلندا والبوسنة وليتوانيا وجزر موريشيوس وسنغافورة وإسرائيل والباراجواي أولى الوفيات المرتبطة بالفيروس على أراضيها، فيما سجلت أنجولا وزيمبابوي أولى الإصابات.

وحتى الآن، بلغ عدد الإصابات في أوروبا 143 ألفا و840 (7319 وفاة) وفي آسيا 95618 (3461 وفاة) وفي الشرق الأوسط 23384 (1581 وفاة) وفي الولايات المتحدة وكندا 22913 (287 وفاة) وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي 3411 (35 وفاة) وفي أفريقيا 1134 (35 وفاة) وفي أوقيانيا 1121 (سبع وفيات).

واستندت هذه الحصيلة إلى معطيات حصلت عليها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المعنية وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.