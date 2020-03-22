شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 188 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الحكومة التايلاندية عن آخر المستجدات المتعلقة بعدد مصابي فيروس كورونا على أراضيها، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأعلنت السلطات التايلاندية، عن تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي مصابي الفيروس في تايلاند، إلى 600 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 188 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.