جونسون يحذر البريطانيين من مصير إيطاليا مع كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون، البريطانيين من مصير إيطاليا مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أن تخطت فيها نسبة الوفيات الصين، ما لم يلتزموا بالإجراءات المفروضة.



وقال جونسون، في تصريحات صحفية: "إذا لم يتحد البريطانيون حول جهد وطني جماعي لإبطاء انتشار فيروس كورونا فإن القطاع الصحي سيقع تحت الضغط".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "أمامنا أسبوعان أو ثلاثة وسنكون في نفس موقف إيطاليا بسبب فيروس كورونا" في حال عدم الالتزام.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، طلبت الحكومة البريطانية، الأحد، من 1.5 مليون شخص يعيشون في البلاد ويُعتبرون الأكثر ضعفاً حيال فيروس كورونا المستجدّ، أن يلزموا منازلهم لمدة 3 أشهر.

وقالت الحكومة، في بيان، إنّ "ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في إنجلترا حدَّدتهم خدمة الصحّة العامّة على أنّهم معرّضون بشدّة لأمراض خطيرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ، سيتعيّن عليهم البقاء في المنزل لحماية أنفسهم".

وأضافت أنه "سيتم تخصيص خط هاتفي لدعم من يحتاج إلى المساعدة، كما سيكون ممكنا توصيل أدوية وأغراض إلى منازل الأشخاص المعزولين".

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وقال وزير المجتمعات المحلية البريطاني روبرت جنريك: "سيكون وقتا مقلقا، خصوصا بالنسبة للذين يعانون مشاكل صحية خطيرة، وهذا هو السبب في أننا نأخذ إجراءات عاجلة لضمان اتخاذ الأشخاص الضعفاء للغاية خطوات إضافية لحماية أنفسهم".

وتهافت البريطانيون على المتاجر وأفرغوها من المنتجات الأساسية، بينها المعجنات والمعلبات وأوراق المراحيض.

وخلال مؤتمر صحفي، السبت، طلب وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس من السكان "إظهار حسّ المسؤولية عند شراء حاجياتكم والتفكير بالآخرين".

وكانت حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد ارتفعت في إيطاليا إلى 4825، إذ سجلت، السبت، 793 حالة وفاة جديدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع بأكثر من 4800 حالة إصابة، ليصل إلى 53578 حالة.

وتضررت منطقة لومباردي بشمالي إيطاليا بشكل خاص من تفشي المرض الذي بدأ في الانتشار فبراير/شباط الماضي.

يذكر أن إيطاليا هي الدولة التي سجلت بصورة رسمية أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، ولذلك شددت الحكومة، الجمعة، من إجراءات حظر التجوال الذي بدأ سريانه على الصعيد الوطني منذ 10 مارس/آذار الماضي، ويطالب سياسيون في الأقاليم الواقعة شمالي إيطاليا بمزيد من الإجراءات.