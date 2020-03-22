سلطنة عمان تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 55

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19 ) لمواطنين مرتبطة بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج.

ويصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 55 خمساً وخمسين حالة ، فيما ارتفع عدد حالات التشافي إلى 17 حالة. Advertisements وأكدت الوزارة على الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة ودور العبادة. وحرصت على تنبيه جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

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