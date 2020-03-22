بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية.. قرار عاجل من الداخلية الكويتية

كتب: ضياء السقا

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، قرارا بفرض حظر تجول جزئي على البلاد من الساعة 5 مساء حتى 4 فجرا، بدءا من اليوم الأحد، في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنس الصالح في مؤتمر صحفي :"كنا نريد تجنب هذا الإجراء، لكن عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة، دفعنا لاتخاذ هذا القرار".

كما قررت الحكومة الكويتية مد قرار تعليق العمل في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين إضافيين.

وأعلنت وزارة الصحة الكویتیة، السبت، تسجیل 17 حالة مؤكدة إصابتھا بفیروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضیة في البلاد، لیرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآن إلى 176 حالة.