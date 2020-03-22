بعد تعليق الصلاة.. قرار عاجل من رئاسة الحرمين الشريفين

كتب: ضياء السقا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، رفع السجاد من المسجد الحرام والنبوي، ضمن خططها الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال مراجعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للإجراءات التي اتخذتها الرئاسة العامة والتأكد من تطبيقها كما هو مخطط له مع الجهات المعنية، حيث وجه برفع جميع السجاد من المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا التوجيه من أجل سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، في المملكة إلى 392 حالة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي.

وعلقت السعودية مساء الخميس الصلاة في ساحات الحرمين خاصة يوم الجمعة خوفا من انتشار فيروس كورونا، كما منعت الزائرين والمصلين من الجلوس في ساحات المسجدين الحرام والنبوي.

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وكانت المملكة قد أعلنت يوم الثلاثاء وقف الصلاة داخل المساجد في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس لكنها قالت آنذاك إن الصلاة ستستمر في الحرمين.

وتحدث العاهل السعودي الملك سلمان مساء الخميس علنا للمرة الأولى منذ بدء تفشي فيروس كورونا، متعهدا بمواصلة الإجراءات للحد من انتشاره وداعيا المواطنين للعمل معا لمواجهة الوباء العالمي.

وقال الملك سلمان (84 عاما) في خطاب بثه التلفزيون "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها".

وخلال الخطاب الذي استمر خمس دقائق، حث الملك الناس على التكاتف والتعاون والالتزام بالتوجيهات الرسمية.