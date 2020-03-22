قوى الامن: تعقيم كل من سجن زغرتا القبة وجب جنين

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ في بيان، انه بالتعاون مع ​الصليب الاحمر اللبناني​ تمّ تعقيم كل من سجن ​زغرتا​ ​القبة​ و​جب جنين​، كما أقيمت محاضرات توعوية للعناصر و ​السجناء​ وتوزيع منشورات لمنع إنتشار ​فيروس كورونا​ و Covid 19".

واشار البيان الى ان ​قوى الأمن​ تحرص دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السجناء وخاصة خلال الأوضاع الراهنة".

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