قوى الامن: تعقيم كل من سجن زغرتا القبة وجب جنين

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، انه بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني تمّ تعقيم كل من سجن زغرتا القبة وجب جنين، كما أقيمت محاضرات توعوية للعناصر و السجناء وتوزيع منشورات لمنع إنتشار فيروس كورونا و Covid 19".
واشار البيان الى ان قوى الأمن تحرص دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السجناء وخاصة خلال الأوضاع الراهنة".
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