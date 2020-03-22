عبدالله: لا نعلن حالة الطوارئ لكي لا يقلق من بالسلطة ومن لن يموت من الوباء سيموت جوعا

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ إلى أنّنا "لا نعلن ​حالة الطوارئ​، لكي لا يقلق من في السلطة، حتّى في هذا الظرف الدقيق نخالف ​الدستور​، بتعريض أمن الوطن والمواطن للخطر".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من المؤكّد أنّنا لن نطلب من "​صندوق النقد الدولي​" حصّةً ممّا رصده لمواجهة فيروس "كورونا" ببلايين الدولارات. يعني بكلام أوضح، من لن يموت من الوباء، سيموت جوعًا".