لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى أنّنا "لا نعلن حالة الطوارئ، لكي لا يقلق من في السلطة، حتّى في هذا الظرف الدقيق نخالف الدستور، بتعريض أمن الوطن والمواطن للخطر".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من المؤكّد أنّنا لن نطلب من "صندوق النقد الدولي" حصّةً ممّا رصده لمواجهة فيروس "كورونا" ببلايين الدولارات. يعني بكلام أوضح، من لن يموت من الوباء، سيموت جوعًا".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لا نعلن حالة الطوارئ لكي لا يقلق من بالسلطة ومن لن يموت من الوباء سيموت جوعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.