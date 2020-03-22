رفع مستوى التأهب في قرى جبيلية وتشديد الاجراءات منعا لانتشار كورونا

وجه رئيس ​بلدية بلاط​ - ​مستيتا​ وقرطبون في ​قضاء جبيل​ عبدو العتيق نداء الى الاهالي أعلن فيه رفع مستوى التأهب والحماية، بعدما تزايد عدد المصابين في البلدة، معلنا سلسلة إجراءات سيتم اعتمادها بدءا من اليوم، "تحت سقف التدابير التي اتخذها ​مجلس الوزراء​".

وعدد هذه الاجراءات التي تتلخص بالطلب من جميع المقيمين إبلاغ البلدية فورا عن أي حال يشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​، وعن أي شخص كان مسافرا أو انتقل الى النطاق البلدي من بلدة أخرى للتأكد من عدم حمله أو نقله الفيروس، تنفيذا لقرار وزير الداخلية و​البلديات​ الرقم 8/2020 في مادته الثانية ـ فقرة (7) وتكليف ​الشرطة البلدية​ الحد من الدخول الى بلاط ومستيتا وقرطبون والخروج منها الا عند الضرورة القصوى.

كذلك، أعلن العتيق أن دوريات الشرطة "ستناشد الاهالي بواسطة مكبرات الصوت عدم مغادرة منازلهم إلا عند الضرورة، والبدء بتعقيم السيارات القادمة الى مداخل النطاق البلدي على سبيل الحيطة والإحتراز، إضافة الى التشدد في منع أي نوع من أنواع التجمعات، حتى أمام أو داخل المؤسسات المستثناة من وقف العمل، منع سير الفانات والباصات داخل النطاق البلدي في أي وقت كان ولأي سبب كان".

وشدد على أنه "سيتم تنظيم محاضر في حق المخالفين وإبلاغها الى ​محافظ​ جبل ​لبنان​ لاتخاذ التدابير الملائمة، بما فيها الملاحقة أمام ​النيابة العامة​ الاستئنافية".

وختم العتيق متوجها الى الاهالي: "خطر الوباء يرتفع رغم إجراءات السلطات الصحية، ويهدد عائلاتنا بأوخم العواقب، من هنا إني أناشدكم واستحلفكم التقيد الصارم والتزام منازلكم تماما وعدم الخروج الا للضرورة القصوى. ولنتذكر إننا في زمن ​الصوم​ والعبور الى أعماق الذات لبلوغ القيامة، ونحن مدعوون للتضحية من أجل خروجنا سالمين، فيتعافى لبنان وتكون قيامته مع المخلص".

