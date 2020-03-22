رئيس بلدية بعلبك: للإلتزام التام بالإقفال والمسؤولية أخلاقية ودينية

لفت رئيس ​بلدية بعلبك​ ​فؤاد بلوق​، إلى أنّ "متابعةً للإجراءات الّتي تتّخذها البلدية لضمان تنفيذ مقرّرات ​مجلس الوزراء​ لما فيه لمصلحة أهلنا، تطلب البلدية من كلّ شخص يتمّ التواصل معه لطلب استئجار منزل، مراجعة البلدية قبل الايجار، تحت طائلة الملاحقة القانونيّة".

وركّز في بيان، على أنّ "البلدية تعيد التأكيد على ضرورة الإلتزام التام بالإقفال وعدم التشاطر بفتح أبواب خلفيّة، فالمسؤوليّة أخلاقية ودينيّة. إن لم تكن تخاف على الناس، فخاف على أهل بيتك"، موضحًأ أنّه "يُطلب من أصحاب السوبرماركت الّذين سُمِحَ لهم بفتح مؤسّساتهم، التقيّد بالتعليمات ​السلامة العامة​ من التعقيم إلى تنظيم الدخول إلى السوبرماركت ومنع دخول المرافقين وبالأخص الأطفال".