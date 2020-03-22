أبو شقرا: لوقف خدمة غسيل السيارات في محطات الوقود

دعا ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة أصحاب المحطات ​فادي أبو شقرا​ كل ​محطات المحروقات​ على الأراضي اللبنانية إلى وقف خدمة غسيل السيارات، تماشيا مع تعاميم ​وزارة الداخلية​.

وأكد أبو شقرا في تصريح له، أن "تأمين مادتي ​البنزين​ و​المازوت​ للمواطنين سيبقى متوافرا، خصوصا وأنه يؤمن للمواطنين القدرة على التنقل في الحالات الطارئة"، مشددا على "التزام توجيهات ​مجلس الوزراء​"، ودعا إلى التعاطي مع الارشادات بجدية والبقاء في المنازل، نظرا لخطورة الفيروس وسرعة انتشاره.