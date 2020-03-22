أبو شقرا: لوقف خدمة غسيل السيارات في محطات الوقود

دعا ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا كل محطات المحروقات على الأراضي اللبنانية إلى وقف خدمة غسيل السيارات، تماشيا مع تعاميم وزارة الداخلية.
وأكد أبو شقرا في تصريح له، أن "تأمين مادتي البنزين والمازوت للمواطنين سيبقى متوافرا، خصوصا وأنه يؤمن للمواطنين القدرة على التنقل في الحالات الطارئة"، مشددا على "التزام توجيهات مجلس الوزراء"، ودعا إلى التعاطي مع الارشادات بجدية والبقاء في المنازل، نظرا لخطورة الفيروس وسرعة انتشاره.
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