اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، بانه "إنفاذاً لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بإعلان التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، باشرت المديرية العامة للأمن العام اعتباراً من صباح اليوم واستكمالا للاجراءات الامنية التي تقوم بها، بتسيير دوريات بواسطة آليات مدنية على كامل الاراضي اللبنانية، وذلك للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بالاجراءات التالية:
- عدم التجمع في الساحات العامة والخاصة.
- اقفال المحال التجارية والمؤسسات على أنواعها ما عدا المستثناة من قرار الإقفال.
- البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
واشار البيان الى إن المديرية العامة للأمن العام إذ تؤكد على مسؤولية المواطنين ودورهم الأساسي في مواجهة وباء كورونا تثني على تجاوبهم مع الاجراءات المتخذة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. إن المديرية جاهزة لتلقي المراجعات الطارئة على الأرقام التالية: ٠١/٦١٢٤٠١- ٠١/٦١٢٤٠٢و٠١/٦١٢١٣٠.
كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام: لاقفال المحال وعدم التجمع وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.