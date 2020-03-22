خامنئي: الولايات المتحدة هي العدو الأخبث لإيران وقادتها محتالون ودجالون

اكد المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي بأن الولايات المتحدة هي العدو الأخبث لإيران وقادتها محتالون ودجالون.
ولفت خامنئي في كلمة له لمناسبة العام الايراني الجديد، الى ان الجمهورية الإسلامية يجب أن تصبح أقوى في جميع المجالات بما في ذلك الدفاع.
ودعا خامنئي الإيرانيين إلى الحفاظ على النمو السكاني، لافتا الى ان ايران تواجه اليوم حادثة دولية تتمثل بفيروس كورونا. وشدد على إيران قادرة على التصدي لأي أزمة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا. ولفت الى ان ادعاء أميركا تقديم المساعدة لإيران في مكافحة كورونا أمر عجيب في ظل النقص والمشاكل التي تعانيها أميركا في مواجهة الفيروس.
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