كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "أنّه عَلِم من مصادر طبيّة موثوقة في كلّ من دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس، بأنّ أعداد الحالات الّتي تمّ حجرها صحيًّا نتيجة تفشّي فيروس "كورونا" (COVID-19) ارتفعت إلى 128 حالة، 56 جرى إخراجهم من الحجر الصحي بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبيّة، فيما لا يزال 72 في الحجر بانتظار نتائج التحاليل".
ولفت إلى أنّ "وفقًا للمصادر الطبيّة، فقد فارقت ممرّضة الحياة نتيجة الإصابة بالفيروس، إلّا أنّ سلطات النظام السوري الأمنيّة طالبت بالتكتّم الكامل عن الأمر"، مشيرًا إلى أنّ "في مدينة الميادين شرق دير الزور، ارتفع إلى 15 تعداد الأشخاص المصابين بالفيروس من القوات الموالية لإيران، هم: 11 من الجنسية الإيرانية و4 من الجنسية العراقية، فيما توفي إيراني نتيجة التهابات بالرئة، قيل إنّه نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".
ودعا المرصد "منظمة الصحة العالمية"، من أجل "التحرّك والضغط على النظام السوري للكشف عن الحالات المصابة بـ"كورونا" ضمن مناطق سيطرته، حرصًا على سلامة المدنيّين السوريّين المتواجدين هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: 128 حالة بالحجر الصحي بسبب كورونا في مناطق سيطرة النظام السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.