المرصد السوري: 128 حالة بالحجر الصحي بسبب كورونا في مناطق سيطرة النظام السوري

كشف "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "أنّه عَلِم من مصادر طبيّة موثوقة في كلّ من دمشق وحمص و​اللاذقية​ و​طرطوس​، بأنّ أعداد الحالات الّتي تمّ حجرها صحيًّا نتيجة تفشّي فيروس "كورونا" (COVID-19) ارتفعت إلى 128 حالة، 56 جرى إخراجهم من الحجر الصحي بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبيّة، فيما لا يزال 72 في الحجر بانتظار نتائج التحاليل".

ولفت إلى أنّ "وفقًا للمصادر الطبيّة، فقد فارقت ممرّضة الحياة نتيجة الإصابة بالفيروس، إلّا أنّ سلطات ​النظام السوري​ الأمنيّة طالبت بالتكتّم الكامل عن الأمر"، مشيرًا إلى أنّ "في مدينة الميادين شرق ​دير الزور​، ارتفع إلى 15 تعداد الأشخاص المصابين بالفيروس من القوات الموالية ل​إيران​، هم: 11 من الجنسية الإيرانية و4 من الجنسية العراقية، فيما توفي إيراني نتيجة التهابات بالرئة، قيل إنّه نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

ودعا المرصد "​منظمة الصحة العالمية​"، من أجل "التحرّك والضغط على النظام السوري للكشف عن الحالات المصابة بـ"كورونا" ضمن مناطق سيطرته، حرصًا على سلامة المدنيّين السوريّين المتواجدين هناك".